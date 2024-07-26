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لبنان

تحذير من القوى الأمنية... ابتعدوا عن هذه الأدوية أثناء القيادة

Lebanon 24
26-07-2024 | 02:22
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وجهت غرفة التحكم المروري على منصة "إكس" تنبيها للسائقين جاء فيه:

"هناك ادوية قد ثؤثر سلبا على أداء السائق اثناء قيادة المركبة بعد تناولها والتي تسبب حوادث وصدامات مرورية ( النعاس - الدوخة - انخفاض التركيز - تأثير على الرؤية ... وغيرها من العوارض) لذلك استشر طبيبك حرصا على السلامة العامة".
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