تحذير من القوى الأمنية... ابتعدوا عن هذه الأدوية أثناء القيادة

وجهت غرفة التحكم المروري على منصة "إكس" تنبيها للسائقين جاء فيه:



"هناك ادوية قد ثؤثر سلبا على أداء السائق اثناء قيادة المركبة بعد تناولها والتي تسبب حوادث وصدامات مرورية ( النعاس - الدوخة - انخفاض التركيز - تأثير على الرؤية ... وغيرها من العوارض) لذلك استشر طبيبك حرصا على السلامة العامة".

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