هوكشتاين اتهم "الحزب" ببدء الحرب.. وهذا ما قاله عن تمديد إقامة اللبنانيين في أميركا

رأى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، اليوم الجمعة، أن "زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة وناقشنا عملية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وقمنا بالضغط على حماس للتفاوض وإنهاء الصراع".

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ولفت إلى ان أميركا تتطلع لإنهاء الحرب في غزة وفي جنوب لبنان وتتمنى إنهاء الشغور الرئاسي.



وقال: "نتمنى أن لا نحتاج لأكثر من 18 شهراً من التمديد للبنانيين في أميركا ونعمل على إنعاش الإقتصاد اللبناني بطرق مختلفة".



وعن الحرب مع إسرائيل اعتبر هوكشتاين أن "حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع".



وأكد هوكشتاين، أنه "حان الوقت لإنهاء المرحلة الاولى من وقف النار وإطلاق سراح بعض الرهائن قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية وهي وقف الحرب بالكامل".



