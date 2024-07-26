Advertisement

لبنان

هوكشتاين اتهم "الحزب" ببدء الحرب.. وهذا ما قاله عن تمديد إقامة اللبنانيين في أميركا

Lebanon 24
26-07-2024 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1226923-638576196093248511.jpeg
Doc-P-1226923-638576196093248511.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، اليوم الجمعة، أن "زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة وناقشنا عملية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وقمنا بالضغط على حماس للتفاوض وإنهاء الصراع".
Advertisement
 
ولفت إلى ان أميركا تتطلع لإنهاء الحرب في غزة وفي جنوب لبنان وتتمنى إنهاء الشغور الرئاسي.

وقال: "نتمنى أن لا نحتاج لأكثر من 18 شهراً من التمديد للبنانيين في أميركا ونعمل على إنعاش الإقتصاد اللبناني بطرق مختلفة".

وعن الحرب مع إسرائيل اعتبر هوكشتاين أن "حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع".

وأكد هوكشتاين، أنه "حان الوقت لإنهاء المرحلة الاولى من وقف النار وإطلاق سراح بعض الرهائن قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية وهي وقف الحرب بالكامل".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2024-07-26
14:36 | 2024-07-26
14:00 | 2024-07-26
13:14 | 2024-07-26
12:30 | 2024-07-26
12:22 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24