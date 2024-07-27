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لبنان

بالأسلحة المناسبة.. "الحزب" استهدف صباحا موقعين اسرائيليين

Lebanon 24
27-07-2024 | 03:36
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 07:58 من صباح اليوم السبت 27-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

كما أعلن الحزب ان عناصره استهدفوا عند الساعة 08:25 من صباح يوم السبت 27-07-2024 نقطة الجرداح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏
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