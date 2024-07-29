بيان صادر عن طيران الشرق الوسط بشأن الرحلات.. هذا ما جاء فيه

أعلنت شركة طيران الشرق الوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحالتها ليومي29/ 30 تموز 2024 ستبقى على حالها، بإستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخير عودتها الى صباح 30

تموز 2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

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أما بالنسبة لركاب الرحلتين:

- رحلة ME 429 دبي-بيروت تم حجزهم على رحلة ME431 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع 06:10 صباحاً.

- رحلة ME307 القاهرة-بيروت تم حجزهم على رحلةME303 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع 13:05 ظهراً.



يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .



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