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لبنان

خطاب نصرالله: عن كل المحور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2024 | 01:15
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يطل الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم  خلال مراسم تشييع القيادي  فؤاد شكر، وقد اعلن الحزب، للمرة الاولى بشكل صريح، ان الكلام السياسي بشأن الاغتيال الذي حصل سيعلنه نصرالله ما يزيد من اهمية الكلمة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن نصرالله سيتناول اغتيال شكر بشكل مفصل وسيحدد قواعد الرد عليه وسيطلق تهديدات واضحة ضد اسرائيل ويتوجه بكلام واضح الى الداخل والخارج يوحي بأن الحزب مستعد للذهاب الى الحرب الشاملة.
وتعتبر المصادر ان نصرالله لن يكتفي بالحديث عن رد "حزب الله" انما سيتحدث بإسم "المحور" بأكمله وان لم يعلن ذلك صراحة، اذ انه سيلمح الى طبيعة التطورات التي ستشهدها المنطقة والرد الايراني واليمني ايضا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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