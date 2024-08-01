خريس: المقاومة في عقيدتنا نهج وليست هواية

Advertisement

اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس من برج رحال, ان" الكيان الغاصب يتجرع الهزيمة تلو الاخرى منذ العام 1982 وهو يعرف ان حربه مع لبنان ليست نزهة لانه اجبر على الانسحاب تحت وطئة ضربات المقاومة من ابناء حركة امل وحزب الله وسائر القوى المقاومة, وان المقاومة التي اسسها الامام القائد السيد موسى الصدر على الثبات والعقيدة و انموذج قادتها الحسين بن علي وال بيت محمد ,هي المنتصرة لا محالة, وان الضربات والاغتيالات الجبانة التي يقوم بها العدو الاسرائيلي ما هي الا نتيجة التفكك الاجتماعي والامني والسياسي الحاصل في كيانه وهي كناية عن عمليات ارضاء للصهاينة لوضعهم بصورة المنتصر".وشدد على "الوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة وعلى الصمود في مواجهة العدوان". (الوكالة الوطنية)