Advertisement

لبنان

خريس: المقاومة في عقيدتنا نهج وليست هواية

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:03
A-
A+

Doc-P-1229304-638581357975501933.png
Doc-P-1229304-638581357975501933.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس  من برج رحال, ان" الكيان الغاصب يتجرع الهزيمة تلو الاخرى منذ العام 1982 وهو يعرف ان حربه مع لبنان ليست نزهة لانه اجبر على الانسحاب تحت وطئة ضربات المقاومة من ابناء حركة امل وحزب الله وسائر القوى المقاومة, وان المقاومة التي اسسها الامام القائد السيد موسى الصدر على الثبات والعقيدة و انموذج قادتها الحسين بن علي  وال بيت محمد ,هي المنتصرة لا محالة, وان الضربات والاغتيالات الجبانة التي يقوم بها العدو الاسرائيلي ما هي الا نتيجة التفكك الاجتماعي والامني والسياسي الحاصل في كيانه وهي كناية عن عمليات ارضاء للصهاينة لوضعهم بصورة المنتصر".
Advertisement
وشدد على "الوحدة الوطنية  في ظل الظروف الصعبة وعلى الصمود في مواجهة العدوان". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2024-08-01
14:52 | 2024-08-01
14:45 | 2024-08-01
14:10 | 2024-08-01
14:09 | 2024-08-01
14:00 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24