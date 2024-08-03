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لبنان

واشنطن.. هل ستساعد إسرائيل في التصدي لردّ إيران وحزب الله؟

Lebanon 24
03-08-2024 | 15:49
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أكدت واشنطن أنها ستساعد إسرائيل في التصدي لرد إيران وحزب الله، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول أميركي.
 
 
وقال المسؤول الأميركي: سنساعد إسرائيل في التصدي لرد إيران وحزب الله على الاغتيالين في طهران وبيروت.
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