واشنطن.. هل ستساعد إسرائيل في التصدي لردّ إيران وحزب الله؟

أكدت واشنطن أنها ستساعد إسرائيل في التصدي لرد إيران وحزب الله، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الأميركي: سنساعد إسرائيل في التصدي لرد إيران وحزب الله على الاغتيالين في طهران وبيروت.