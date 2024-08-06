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لبنان

"مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار" رفعت الصلاة على نية حماية لبنان"

Lebanon 24
06-08-2024 | 14:07
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رفعت "مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار والثقافة"، الصلاة على "نية السلام وحماية لبنان، على أمل أن ينعم الوطن وشعبه بالخير والبركة في زمن الصراعات والصدامات المتكررة والمتزايدة". واعتبرت في بيان انه "من الضروري اعتماد ما كتبه ونشره وقاله المطران العلامة الراحل بالجسد، كي نصل إلى تحاور متزن ومتكامل الأبعاد. حفظ الله لبنان والمواطنين". (الوكالة الوطنية)
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