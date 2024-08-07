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لبنان

"التيار" يلملم تداعيات فصل عون واشارات لتحرك "مقلق" في جبيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2024 | 01:30
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لفت مصدر مراقب عن كثب لما يحصل من تململ داخل "التيار الوطني الحر" من جراء فصل النائب آلان عون من قبل "مجلس الحكماء"، الى أن هناك خطوات متتالية سوف تجريها قيادة "التيار" من أجل لملمة الوضع وإستتبابه في قضاء بعبدا، وأولها تمثل بالمقابلة التلفزيونية الذي أطل فيها الرئيس السابق ميشال عون وعلّل فيها حيثيات فصل "إبن شقيقته". كما يجري تنظيم حوالى 15 لقاء مع عون لهيئات "التيار" في البلدات الكبرى في قضاء بعبدا مثل الشياح وبعبدا والحدث وجوارها من البلدات كبليبل وبدادون ووادي شحرور، وايضا صعوداً الى عاريا وحمانا وصولاً الى ترشيش، وذلك بهدف ان  يشرح لهم عون ما حصل لقطع الطريق نهائياً على أي تمرد . المصدر ختم أن "مجلس الحكماء" لن يصدر أي قرار عما قريب بحق نواب جددا قبل الإنتهاء من معالجة قضية النائب عون.
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في المقابل، كان لافتا مساء امس توجيه النائب سيمون أبي رميا نداءً إلى زملائه في التيار الوطني الحر عبر تطبيق واتساب يدعوهم من خلاله إلى لقائه في منزله.
وجاء في الرسالة: "رفاقي ابناء اهمج، ادعوكم إلى لقاء في منزلي في إهمج غداً الاربعاء الساعة الثامنة مساءً لوضعكم في اجواء التطورات التي حصلت مؤخراً في التيار الوطني الحر والخطوات التي قررت اتخاذها".

رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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