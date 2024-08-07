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لبنان

في بلدة جنوبية خالية من السكان... أجنبيّ يتجوّل بسيارة مستأجرة!

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:21
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أوقفت دوريّة من أمن الدولة في النبطيّة، شخصاً في بلدة الخيام، وبعد التحقيق معه، تمّ تسليمه إلى الجهات الرسمية المختصة .

في التفاصيل، اشتبهت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة بسيّارة مستأجرة تجول في بلدة الخيام، وهي بلدة خالية حالياً من سكّانها نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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بعد رصده، أوقفت دورية أمن الدولة السائق ويدعى (ش. ل.)، واقتيد إلى التحقيق، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصة للتوسع  في التحقيق.
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت أمس عن أنّ دورية من مكتب أمن الدولة في مرجعيون وحاصبيا، أوقفت شخصاً بريطانيّاً في الخيام، كان يقوم بالتجوّل داخل الأحياء الداخلية للبلدة، للمزيد إضغط هنا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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