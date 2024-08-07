في بلدة جنوبية خالية من السكان... أجنبيّ يتجوّل بسيارة مستأجرة!

أوقفت دوريّة من أمن الدولة في النبطيّة، شخصاً في بلدة الخيام، وبعد التحقيق معه، تمّ تسليمه إلى الجهات الرسمية المختصة .



في التفاصيل، اشتبهت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة بسيّارة مستأجرة تجول في بلدة الخيام، وهي بلدة خالية حالياً من سكّانها نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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بعد رصده، أوقفت دورية أمن الدولة السائق ويدعى (ش. ل.)، واقتيد إلى التحقيق، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصة للتوسع في التحقيق.