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لبنان

قوة حزب الله "قريبة من الحدود".. التوتر يضربُ إسرائيل!

Lebanon 24
12-08-2024 | 15:33
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إن "التوتر الذي يشعر به كل بيت في إسرائيل خلال هذه الأيام، يرتبطُ بشكل رئيسيّ باليقظة استعداداً لرد إيران وحزب الله على الاغتيالات التي حصلت في لبنان وإيران قبل نحو أسبوعين".
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ويقول التقرير إن "هناك سبباً استراتيجياً للشعور بأن الهواء مليء بالبارود، فما سيحدث منذ لحظة الرد سيشكل إلى حد كبير استمرار الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
 
واعتبر التقرير أن جميع الساحات في المنطقة ستتأثر بالتوتر الذي قد يحصل، وفي المقام الأول إيران ولبنان وغزة، في حين أن التأثير سيطال اليمن والعراق وسوريا وحتى الضفة الغربية".
 
ويقول التقرير إنَّ "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" باتت قريبة من السياج الحدودي، فيما قدرتها على تشكيل أضرار كبيرة، وأضاف: "هذا لا يعني أن أمين عام الحزب حسن نصرالله سوف يسارع إلى جرّ لبنان إلى حرب ستنتهي في بيروت بمظهر لا يقلّ سوءاً عن غزة. في المقابل، فإن لدى إسرائيل أنظمة دفاع متعددة الطبقات إلى جانب الملاجئ أيضاً". 
 
ويتحدث التقرير عن أنَّ الجيش الإسرائيلي يعيش حالة تأهب كبير، مشيراً إلى أنهُ تم إجلاء سكان خط التماس من منازلهم فيما الجبهة الداخلية قلقة فعلاً. 
 
(رصد لبنان24)
 
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