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لبنان
حمية: ما يتعرض له الجنوب يستلزم وضع كافة الإمكانات المتوافرة لدى الدولة
Lebanon 24
19-08-2024
|
06:06
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، النائب الياس جراده ، واستعرض معه اخر المستجدات والتطورات الحاصلة كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات في قضاءي مرجعيون وحاصبيا ، ولاسيما في ظل الظروف الحالية في منطقة الجنوب .
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واكد حمية خلال الاجتماع أن " ما يتعرض له الجنوب اللبناني اليوم من اعتداءات من قبل الإحتلال الإسرائيلي يستلزم وضع كافة الإمكانات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية في خدمة تعزيز صمود الأهالي هناك ، والتي من بينها بالتأكيد ما تُعنى به وزارة الاشغال العامة والنقل فيما خص صيانة الطرقات ، ولاسيما في المناطق التي تسمح الظروف الراهنة ببدء الأعمال فيها".
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