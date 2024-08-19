معلومات مشوّقة عن صواريخ للطائرات بحوزة "حزب الله".. إكتشفوها!

نشر موقع "الخنادق" المُتخصص بالدراسات الإستراتيجيّة تقريراً جديداً سرد في تفاصيل تتعلق بصواريخ الطائرات المُسيّرة التي تمتلكها جماعات محور المقاومة في المنطقة.

ويقول التقرير إنه "الطائرات المسيرة أثبتت قدراتها النوعيّة في تنفيذ العمليات الانقضاضية والاستطلاع في عمق أراضي فلسطين المحتلة، وتخطي الكثير من منظومات الكشف والاعتراض الإسرائيلية والأميركية على حد سواء"، موضحاً أنَّ "المرحلة المقبلة سيتخللها القيام بعمليات قصف جوي لأهداف إسرائيلية وغيرها، بدقة كبيرة واحترافية عالية".

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وأوضح التقرير أنه لدى إيران ولحلفائها في المنطقة خصوصاً حزب الله، العديد من الأسلحة الصاروخية التي تُطلق من الطائرات المسيّرة (جو أرض)، والتي تمّ كشف النقاب عنها خلال الأعوام الماضية، والتي قد يتم تجربتها ميدانياً في الفترة المقبلة.

أبرز هذه الأسلحة والصواريخ ومواصفاتها:



- قذائف قائم الإنزلاقية الذكية:



1- تعتبر هذه القذائف هي ثاني عائلة بعد عائلة سديد من القنابل المصغرة SMB (Smart Miniature Bomb).



2- تم الكشف عن ثلاث أجيال منها (1،5،9) في 6 آب من العام 2019.



3- يتراوح الحد الأدنى للارتفاع التشغيلي لها من 4 إلى 10 آلاف قدم (1219 إلى 3048 متراً) ومداها من 12 إلى 40 كيلومتراً، ولديها قابلية تثبيت مختلف أنواع الرؤوس الحربية من الاختراقي والمتشظي بمديات وقوة تدميرية مختلفة.



4- تستخدم أنظمة توجيه مرئية وحرارية وليزري، أو مركبة ما بين الكهروضوئي والليزري.



5- يتم تركيبها حالياً على الطائرات بدون طيار مهاجر 6 و مهاجر 10 وشاهد 129 وكامان 12.



- صاروخ قائم 114:



1- تم الكشف عن صاروخ قائم 114 (الشبيه بعمل صاروخ هيلفاير الأميركي) منذ العام 2013.



2- يبلغ نطاق مداه التشغيلي 10 كم، ويتم توجيهه عبر ليزر شبه نشط وبالأشعة تحت الحمراء وبالتوجيه البصري.



3- يستخدم للهجمات المضادة للدروع.



- صواريخ ألماس:



1- أثبتت هذه الصواريخ – بنسختها الأرضية - نجاحاً كبيراً، في الجبهة اللبنانية المساندة للمقاومة الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى.



2- تمتلك محركاً صاروخياً يعمل بالوقود الصلب وأجنحة قابلة للنشر داخليًا وباحثًا للتصوير الحراري.



3- تتميز هذه الصواريخ بالقدرة على الهجوم من الأعلى.



4- يتراوح مداها ما بين 4 حتى 10 كم (ربما يكون هناك نسخ ذات مديات أبعد).



- صواريخ سديد:



1- تم تطوير هذا السلاح استنادا إلى صاروخ تاو الأمريكي المضاد للدروع، الذي تنتجه الجمهورية الإسلامية تحت اسم طوفان.



2- يتم توجيهه من خلال نظام نصف آلي يعتمد على شعاع الليزر.



3- تمتلك أجياله المختلفة قوة اختراق تتراوح بين 400 و900 ملم في الدروع. وفي الأجيال الأحدث منه يتجاوز مدى هذه الصواريخ الـ 4500 متر.



4- أبرز أجياله: سديد 1، سديد 342، سديد 345.



- صاروخ دهلاوية:



1- ذو توجيه بالليزر ويبلغ مداه أكثر من 8 كم.



2- يستهدف هذا الصاروخ الأهداف المدرعة وتصل قوة اختراقه إلى 120 سم.



- صاروخ حيدر:



1- صاروخ يعمل بالتوجيه البصري والحراري من طراز "أطلق وانسى".



2- يتراوح مداه من 8 إلى 12 كم.



3- يمكن تركيب نظام باحث عليه للاستخدام في مختلف الظروف الجوية.



4- لديه القدرة على اختراق أكثر من متر في الأهداف المدرعة والمعدات الأرضية وتجمعات الأفراد.



- قنبلة ياسين الذكية والموجهة:



1- قذيفة ذكية وموجهة بعيدة المدى، ويمكن إطلاقها من مسافة تزيد عن 50 كيلومتراً وتوجيهها نحو الهدف.



2- يمكن استخدامها في كافة الظروف الجوية ليلاً ونهاراً، كما يمكن تركيبها على طائرات مأهولة وغير مأهولة، وتستطيع القيام بعمليات قصيرة وطويلة المدى.



3- تتميز بأنه يتم تحميل إحداثيات نقطة الهدف على كمبيوتر طيرانها من قبل المستخدم. ووفقًا للمدى المقصود ولجدول شعاعها، يتم توفير نقطة الإطلاق وسرعة الإطلاق وارتفاعها. وبعد إطلاق القنبلة من الطائرة الحاملة، يتم فتح الأجنحة القابلة للطي وتطير نحو نقطة الهدف.

وعلى طول الطريق، تقوم بتصحيح مسارها باستخدام أسطح التحكم المثبتة على الأجنحة والعوارض الأفقية لتصل إلى نقطة الهدف. (الخنادق)