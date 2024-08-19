هذه آخر معلومة عن "ردّ الحزب"

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ ردّ "حزب الله" على إسرائيل إثر حادثة اغتيال القيادي الكبير في صفوفه فؤاد شكر، ارتبط بمفاوضات "هُدنة غزة"، مشيرة إلى أنه في لحظة إعلان "حماس" معارضتها للمقترح الجديد، تحرّر الحزب من القيود التي فرضت عليه الانتظار كي لا يُتّهم بعرقلة المفاوضات.

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وأوضحت القناة أنّ رد "الحزب" جاهزٌ، وأن الهدف واضحٌ ومحدد وتم اختياره بعناية كي لا يتخذه رئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو ذريعة للتصعيد باتجاه توسيع الحرب على لبنان.

وأشارت القناة إلى أنه في حال أراد نتنياهو التصعيد واستهداف المرافق الحيوية في لبنان، فإنَّ الحزب سيدخله في معركة استنزاف لن تخرج منها المدن الإسرائيليَّة سالمة.