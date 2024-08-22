وزير الطاقة: "ضميرنا مرتاح"

قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض "ضميرنا مرتاح".

وأضاف فياض في حديثٍ لـ"الجديد": "نُقدّم التضحيات ولكن العراقيل موجودة، ونحن اليوم في أزمة بسبب عدم تعدد مصادر الطاقة".