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لبنان

وزير الطاقة: "ضميرنا مرتاح"

Lebanon 24
22-08-2024 | 08:42
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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض "ضميرنا مرتاح".
 
 
وأضاف فياض في حديثٍ لـ"الجديد": "نُقدّم التضحيات ولكن العراقيل موجودة، ونحن اليوم في أزمة بسبب عدم تعدد مصادر الطاقة".
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