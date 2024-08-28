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لبنان

"حزب الله" نعاه.. مَنْ استشهد من صفوفه في الغارة الإسرائيليّة في سوريا اليوم؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 08:07
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نعى "حزب الله" محمد حسن طه من مواليد عام 1972 من مدينة بعلبك في البقاع، الذي استشهد في الغارة الإسرائيليّة عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة اليوم.
 
 
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية في الزبداني قرب الحدود مع لبنان، مما أسفر عن استشهاد محمد حسن طه.
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وأشار مصدران أمنيان لـ"رويترز" إلى استشهاد 3 فلسطينيين أيضاً في الغارة.
 
 
 

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