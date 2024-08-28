"حزب الله" نعاه.. مَنْ استشهد من صفوفه في الغارة الإسرائيليّة في سوريا اليوم؟

نعى "حزب الله" محمد حسن طه من مواليد عام 1972 من مدينة بعلبك في البقاع، الذي استشهد في الغارة الإسرائيليّة عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة اليوم.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية في الزبداني قرب الحدود مع لبنان، مما أسفر عن استشهاد محمد حسن طه.

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