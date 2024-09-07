الغراب يغزو منطقة ابي سمراء

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يشكو سكان منطقة ابي سمراء في طرابلس من تكاثر انتشار طير الغراب الذي بات يشكل حالة ازعاج ومضايقة وخوف لدى السكان، ووفق مصدر فان طير الغراب يقوم بنقر رؤوس المواطنين وكابلات الكهرباء متسبباً بتمزيقها وبأضرار مادية.وناشد الاهالي المعنيين التحرك لايجاد حل لهذه الظاهرة.