رداً على الاعتداء على بلدة فرون... "الحزب" يقصف هذا الموقع الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنه "ردًا على ‏‏‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة فرون، ‏قصف مجاهدوها يوم السبت 7-9-2024، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ‏ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

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