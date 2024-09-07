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لبنان

رداً على الاعتداء على بلدة فرون... "الحزب" يقصف هذا الموقع الإسرائيلي

Lebanon 24
07-09-2024 | 09:45
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أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنه "ردًا على ‏‏‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة فرون، ‏قصف مجاهدوها يوم السبت 7-9-2024، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ‏ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
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