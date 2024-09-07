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لبنان

وزير إسرائيلي يدعو لـ"حرب ضدّ لبنان"!

Lebanon 24
07-09-2024 | 16:49
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دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى شنّ حرب ضد لبنان، بهدف إعادة سكان مستوطنات شمال إسرائيل إلى منازلهم.
 
واعتبر سموتريتش أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع لبنان، لن يكون ذا قيمة تُذكر، كما أنه لا يستحق الورق الذي سيُكتب عليه.
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