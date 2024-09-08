بوشكيان: كفى التعاطي مع لبنان بمكيالَيْن ومقياسَيْن

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وعبر بيان له، قدّم بوشكيان عزاءه لقيادة الدفاع المدني ورفاق الشهداء وأهاليهم، وقال: "كفى لبنان وشعبه التعاطي معه بمكيالَيْن ومقياسَيْن، خصوصاً من الدول المتسلّحة بحقّ النقض وتستخدمه وفق مصالح اسرائيل دون الأخذ بالاعتبار العدالة والمواثيق الدولية".