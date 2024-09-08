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لبنان

بوشكيان: كفى التعاطي مع لبنان بمكيالَيْن ومقياسَيْن

Lebanon 24
08-09-2024 | 04:48
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سأل وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان عن "معنى تصويت مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع للتجديد للقوة الدولية في الجنوب (يونيفيل)، في ظلّ التغاضي عن انتهاكات اسرائيل المستمرّة للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً، وتعدّياتها العدوانيّة والاجراميّة على الأبرياء، وآخرهم شهداء الدفاع المدني الذين كانوا يؤدّون واجبهم".
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وعبر بيان له، قدّم بوشكيان عزاءه لقيادة الدفاع المدني ورفاق الشهداء وأهاليهم، وقال: "كفى لبنان وشعبه التعاطي معه بمكيالَيْن ومقياسَيْن، خصوصاً من الدول المتسلّحة بحقّ النقض وتستخدمه وفق مصالح اسرائيل دون الأخذ بالاعتبار العدالة والمواثيق الدولية".
 
 
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