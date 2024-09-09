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لبنان
بو حبيب بحث مع برنامج الأغذية العالمي عودة النازحين وشكر قطر على دعمها المستمر
Lebanon 24
09-09-2024
|
07:25
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين يرافقها ممثل ومدير البرنامج في لبنان ماثيو هولينغوورث، وأطلع منهما على عمل البرنامج ونشاطه في لبنان، وما يمكن أن يقوم به في سبيل مساعدة النازحين السوريين على العودة الى بلدهم.
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وأعرب كلٌ من ماكين وهولينغوورث عن" تفهمهما لموقف لبنان بضرورة تقديم المساعدات للنازحين السوريين في داخل سوريا وليس في لبنان، تشجيعاً لهم على العودة". كما شددا على أن" ما يهمّ برنامج الأغذية العالمي هو عدم تأزم الأمور في لبنان كي لا يزداد الوضع الإنساني في البلاد سوءاً".
كما استقبل استقبل بو حبيب سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وجرى بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي الجهود الكبيرة والمقدّرة التي تبذلها الدوحة، سواء في لبنان لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، أو في غزة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.
وجدد الوزير بو حبيب شكر دولة قطر "على وقوفها الأخوي الدائم الى جانب لبنان وشعبه ومساندتها المستمرة لهما، وعلى القرار الأخير للشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالاستمرار في دعم الجيش اللبناني".
كما أثنى وزير الخارجية على "عدم إصدار دولة قطر أي تحذير لرعاياها من السفر الى لبنان، أو الطلب منهم مغادرته، في ظل الظروف الراهنة، ما يعدّ رسالة دعم وتضامن واضحة مع لبنان، حكومة وشعباً، بوجه العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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