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لبنان

الأوضاع المحلية والإقليمية بين حجازي وقاسم

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:00
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عرض الأمين العام لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" علي يوسف حجازي، مع نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، للأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.

واعتبر حجازي في تصريح بعد اللقاء، أن "الزيارة تأتي في إطار تأكيد وقوف حزب البعث الى جانب المقاومة التي تخوض معركة كرامة لبنان".
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وشدد على "وحدة موقف دول وقوى محور المقاومة بعيداً من رهانات البعض بالقدرة على التفريق بين هذه القوى والدول". 

ودان "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة مصياف السورية وأدى الى استشهاد عدد من المواطنين السوريين الذين ثبتت دماؤهم شراكة سورية قيادة وشعباً في هذه المعركة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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