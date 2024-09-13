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لبنان

في برعشيت... أهالي يعترضون دوريّة لـ"اليونيفيل" ما السبب؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:26
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اعترض الأهالي في بلدة برعشيت دورية لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، كان عناصر الدورية من دون مرافقة الجيش.
 
 
 
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