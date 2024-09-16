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وفي هذا السياق، أكد منسق القطاع زياد الأشقر أن "ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل فرصة للتلاقي وتجسيد القيم النبيلة التي علمنا إياها الرسول محمد، مثل المحبة والتسامح والإخاء". وأضاف الأشقر أن "هذه القيم أصبحت أكثر أهمية في وقتنا الحالي، حيث نحتاج إلى تعزيز لحمتنا كمواطنين في وطننا".