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لبنان

في ذكرى المولد النبوي.. حواجز محبة لـ"تيار المستقبل"

Lebanon 24
16-09-2024 | 13:57
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في إطار احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، نظم قطاع الشباب في "تيار المستقبل" - منسقية صيدا والجنوب، فعاليات متميزة تضمنت إقامة حواجز محبة في ساحة النجمة، وتقاطع إشارة إيليا، ومستديرة القناية. شملت الفعالية توزيع حلوى المولد على التجار في السوق التجاري وعلى السيارات والمارة.
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وفي هذا السياق، أكد منسق القطاع زياد الأشقر أن "ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل فرصة للتلاقي وتجسيد القيم النبيلة التي علمنا إياها الرسول محمد، مثل المحبة والتسامح والإخاء". وأضاف الأشقر أن "هذه القيم أصبحت أكثر أهمية في وقتنا الحالي، حيث نحتاج إلى تعزيز لحمتنا كمواطنين في وطننا".
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