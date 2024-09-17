هوكشتاين حذره.. نتنياهو يلوح بتحرك عسكري ضد "حزب الله"

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في زيارته الخامسة إلى إسرائيل نقل أموس هوكشتاين، موفد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، تحذيرات واشنطن من توسيع الحرب مع لبنان.فقد نبه الموفد الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، من خطر شن حرب أوسع ضد لبنان، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة.كما أكد لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن صراعًا أوسع في لبنان سيحقق هدف إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال، وفق ما نقل موقع أكسيوس.