السعد: نأمل أن تكون الدماء التي سقطت اليوم مدخلا لتمتين الوحدة الوطنية

كتب النائب راجي السعد على منصة "إكس":

"كل التعازي للنائب الزميل علي عمار باستشهاد نجله كما لذوي جميع الذين سقطوا اليوم والشفاء للجرحى المصابين وبينهم نجل النائب الزميل حسن فضل الله. نأمل أن تكون الدماء التي سقطت اليوم مدخلا لتمتين الوحدة الوطنية التي تصدعت مؤخراً كما باباً لتحييد لبنان وتجنيبه الحروب التي لا تخدم المصلحة الوطنية والعودة الى منطق الدولة والدستور".

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