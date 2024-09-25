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لبنان

البابا فرنسيس يندد بـ"التصعيد المروع" و"غير المقبول" في لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 04:49
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ندد البابا فرنسيس بـ"التصعيد المروّع" في لبنان، معتبرا أنه "غير مقبول". ودعا المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود من أجل وضع حد له، في ظل تصاعد القصف بين إسرائيل وحزب الله.
     
وقال الحبر الأعظم: "تحزنني الأنباء من لبنان حيث تسببت ضربات مكثّفة خلال الأيام الماضية بمقتل العديد من الضحايا والدمار، وأتمنى أن يبذل المجتمع الدولي كل الجهود الممكنة لوضع حد لهذا التصعيد المروّع. هذا أمر غير مقبول".
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