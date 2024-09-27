بيان مهم لخضر عن تجوّل النازحين السوريين في بعلبك- الهرمل

وجه محافظ بعلبك- الهرمل كتابا إلى قيادة منطقة البقاع الإقليمية، وإلى كافة البلديات والاتحادات البلدية في محافظة بعلبك الهرمل، جاء فيه: "وردتنا معلومات عن قيام بعض الأشخاص من النازحين السوريين بعمليات سرقة ليلا للمنازل والمؤسسات والمحال التجارية التي تقصف أو تخلى في بعض قرى وبلدات المحافظة، ومن منطلق حرصنا على ممتلكات الاهالي، وعلى السلم الاهلي الداخلي وسلامة النازحين السوريين والاهالي على حد سواء، ومنعا لحصول أية احتكاكات بين النازحين السوريين والاهالي، يطلب إليكم، كل ضمن نطاق بلديته، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجول النازحين السوريين من الساعة السادسة مساء ولغاية الثامنة صباحا".

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