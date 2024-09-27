27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بلينكن: المنطقة والعالم في لحظة حرجة والمسار الدبلوماسي"لا يزال ممكناً"
Lebanon 24
27-09-2024
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من استهداف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بعد ساعات من سلسلة غارات ضخمة شنّتها إسرائيل على مقرّ قيادة «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة: «ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف الطواقم الأميركية والمصالح الأميركية في المنطقة».
Advertisement
ووصف بلينكن هذا التصعيد الأخير بـ«اللحظة الحرجة بالنسبة للشرق الأوسط والعالم»، معتبراً أن «الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي ستتخذه المنطقة، وستكون لها عواقب عميقة لسنوات مقبلة».
وجدّد بلينكن دعوته لإسرائيل و«حزب الله» إلى «وقف إطلاق النار»، وسط مساعٍ غربية وعربية مكثّفة لمنع اتّساع الصراع. وقال: «قد يبدو المسار الدبلوماسي صعباً في هذه اللحظة، لكنه موجود، وهو في تقديرنا ضروري. سنواصل العمل بشكل مكثف». وأضاف أن بلاده أوضحت أنها تعتقد أن السبيل للمضي قدماً سيكون من خلال «الدبلوماسية وليس الصراع».
وأعلن مسؤولون أميركيون أن واشنطن «لم تتلقّ إخطاراً مسبقاً» من إسرائيل بشأن الغارة الجوية الضخمة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، للصحافيين، إن «الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية، ولم نتلقَ أي إخطار مسبقاً».
وأضافت أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث مع نظيره لويد أوستن «بينما كانت العملية جارية بالفعل». وتابعت سينغ: «ما زلنا
نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل، ونحاول فهم العملية نفسها». بدوره، أكّد الرئيس جو بايدن في وقت لاحق أن «الولايات المتحدة لم يكن لديها علم أو مشاركة في العمل (الإسرائيلي)»، مضيفاً في تصريحات للصحافيين: «نحن نجمع المعلومات».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
11:24 | 2024-09-27
27/09/2024 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
Lebanon 24
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
16:58 | 2024-09-27
27/09/2024 04:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
12:25 | 2024-09-27
27/09/2024 12:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
05:37 | 2024-09-27
27/09/2024 05:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إبنها فهد.. جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان يُرزقان بطفلة إليكم إسمها (صورة)
Lebanon 24
بعد إبنها فهد.. جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان يُرزقان بطفلة إليكم إسمها (صورة)
10:48 | 2024-09-27
27/09/2024 10:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-09-28
هل ينجح إرساء تفاهم أيلول؟
01:45 | 2024-09-28
نائب بيروتي أمام مراكز الايواء "طلبا للرضى"
01:38 | 2024-09-28
بعد ليل عنيف.. تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
01:30 | 2024-09-28
نائب كسرواني يتحرك "رئاسيا" وعينه على "النواب السنّة"
01:15 | 2024-09-28
"حزب الله" متعاون والمصابون في مكان واحد
01:11 | 2024-09-28
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف بحمدون.. وتُحدث حفرة كبيرة
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
28/09/2024 09:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
28/09/2024 09:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
28/09/2024 09:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24