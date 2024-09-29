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لبنان

مجزرة جديدة في البقاع.. قصفٌ وسقوط شهداء!

Lebanon 24
29-09-2024 | 02:08
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استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، بلدة العين البقاعية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة طالت مبنى مدنياً، مشيرة إلى أن عدد الشهداء تجاوز الـ8 غالبيتهم من التابعية السورية.
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