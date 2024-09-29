مجزرة جديدة في البقاع.. قصفٌ وسقوط شهداء!

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، بلدة العين البقاعية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص.

وذكرت المعلومات أن الغارة طالت مبنى مدنياً، مشيرة إلى أن عدد الشهداء تجاوز الـ8 غالبيتهم من التابعية السورية.