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لبنان

حمية بحث مع بارو في شؤون مرافق وزارته البحرية والجوية

Lebanon 24
30-09-2024 | 14:05
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بحث وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، مع وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، في موضوع المرافق البحرية والجوية التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المطار إلى المرافئ البحريه وغيرها، في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الاسرائيلي على لبنان.
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وأكد بارو خلال اللقاء "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ودعمه".

وكان الوزير حمية في وداع الوزير الفرنسي والوفد المرافق، في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي حضور سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

إشارة إلى أن الوزير بارو والوفد المرافق، قام بزيارة لبنان، والتقى عددا من المسؤولين.
 
 

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