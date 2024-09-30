حمية بحث مع بارو في شؤون مرافق وزارته البحرية والجوية

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وأكد بارو خلال اللقاء "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ودعمه".وكان الوزير حمية في وداع الوزير الفرنسي والوفد المرافق، في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي حضور سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو.إشارة إلى أن الوزير بارو والوفد المرافق، قام بزيارة لبنان، والتقى عددا من المسؤولين.