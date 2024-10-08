غارة تدمر منزلا عند مفترق بين عبا وجبشيت

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة الا عشرة دقائق من صباح اليوم مستهدفا منزلا عند مفترق بين بلدتي عبا وجبشيت، ودمره بالكامل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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