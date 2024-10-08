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لبنان

غارة تدمر منزلا عند مفترق بين عبا وجبشيت

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:28
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اغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة الا عشرة دقائق من صباح اليوم مستهدفا منزلا عند مفترق بين بلدتي عبا وجبشيت، ودمره بالكامل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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