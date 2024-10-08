غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارات إسرائيلية جديدة مساء اليوم الثلاثاء، الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن الغارات استهدفت منطقة حارة حريك والليلكي، ومنطقة برج البراجنة، وسط تحليق لطيران الاستطلاع على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية.

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وفي وقت سابق من مساء اليوم، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وحدث بيروت، وقال: " انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500".