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لبنان

حركة "امل" ودّعت 3 شهداء

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:34
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شيّعت حركة "أمل" الشهداء الثلاثة الذين سقطوا جراء غارة اسرائيلية على بلدة عيتيت وهم: الشهيد أحمد فريد لقيس، الشهيد المسعف الرسالي بلال حسين شرارة والشهيد حيدر محمد عطوي.

 شارك في التشييع مسؤول حركة" أمل" في اقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل وعدد من قادة و مسعفي كشافة الرسالة الاسلامية.
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وأمّ المصلين على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي، بعدها ووري الشهداء في الثرى. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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