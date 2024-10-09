حركة "امل" ودّعت 3 شهداء

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شيّعت حركة "أمل" الشهداء الثلاثة الذين سقطوا جراء غارة اسرائيلية على بلدة عيتيت وهم: الشهيد أحمد فريد لقيس، الشهيد المسعف الرسالي بلال حسين شرارة والشهيد حيدر محمد عطوي.شارك في التشييع مسؤول حركة" أمل" في اقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل وعدد من قادة و مسعفي كشافة الرسالة الاسلامية.وأمّ المصلين على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي، بعدها ووري الشهداء في الثرى. (الوكالة الوطنية للإعلام)