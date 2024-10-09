أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهداف نحو 500 بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وذكر الجيش أن قوات الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي تخوض القتال في جنوب لبنان، وقد استهدفت أهدافاً عسكرية مركزية لـ"حزب الله" هناك، وأضاف: "حتى الآن، قضت قوات الفرقة على العديد من عاصر الحزب، ودمرت أنفاقًا تحت الأرض، وأكثر من 500 بنية تحتية ومجمعات معادية ومستودعات أسلحة".

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وأشار جيش العدو إلى أن قوات لواء "غولاني" قضت على قائد منطقة مارون الراس في "حزب الله"، مدعياً أنه "تم إبعاد قوات الرضوان عن خط التماس".

وتابع: "لقد دمرت قوات اللواء 188 مقر منطقة يارون في حزب الله الذي كان يستخدم كقاعدة رئيسية لعمليات ضد دولة إسرائيل من قبل حزب الله. كذلك، دمرت قوات اللواء (6) عشرات البنى التحتية تحت الأرض وداهمت مقراً لحزب الله تم إخفاؤه داخل محميات طبيعية لجمعية أخضر بلا حدود".