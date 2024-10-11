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لبنان

ارتفاع جديد.. هكذا أصبحت أسعار المحروقات

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:10
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة الجدول الجديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1.449.000 ليرة لبنانيّة. (16000+)

- بنزين 98 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانيّة. (16000+)
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- المازوت: 1.335.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

- الغاز: 944.000 ليرة لبنانيّة.

لبنان

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