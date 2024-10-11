ارتفاع جديد.. هكذا أصبحت أسعار المحروقات

Advertisement

أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة الجدول الجديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1.449.000 ليرة لبنانيّة. (16000+)- بنزين 98 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانيّة. (16000+)- المازوت: 1.335.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)- الغاز: 944.000 ليرة لبنانيّة.