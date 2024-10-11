بصلية صاروخية كبيرة.. حزب الله يستهدف تجمعا للعدو في ثكنة يفتاح

أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 09:30 من صباح يوم الجمعة 11-10-2024 تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة.



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