Advertisement

لبنان

"قنابل ذكية ضربت بيروت".. مفاجأة في تقرير بريطاني!

Lebanon 24
11-10-2024 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1260888-638642837485652588.jpeg
Doc-P-1260888-638642837485652588.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن العدو الإسرائيلي استخدم ذخائر أميركية الصنع في الغارات التي شنها على وسط العاصمة اللبنانية بيروت والتي خلفت 22 شهيداً وأكثر من 117 جريحاً.
Advertisement
 
وأوضحت الصحيفة أنها خلصت إلى ذلك بناء على تحليل الشظايا التي عثرت عليها في موقع العدوان الإسرائيلي، موضحة أن هجوم الخميس يمثل المرة الأولى التي يتم فيها التحقق من استخدام ذخيرة أميركية الصنع في استهداف وسط بيروت منذ العام 2006.

وخلفت غارتان إسرائيليتان استهدفتا منطقتي النويري والبسطة في قلب بيروت، مساء أمس الخميس، دماراً هائلاً.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القصف استهدف القيادي في حزب الله وفيق صفا، غير أنّ إعلام الحزب أفاد بأنه نجا من الاستهداف ولم يكن هناك.
 
وكان هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الثالث من نوعه على بيروت، خارج نطاق الضاحية الجنوبية، بعد استهداف منطقتي الكولا والباشورة، منذ بدء التصعيد في 23 أيلول الماضي.

وأشارت "ذا غارديان" في تقريرها إلى أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على منطقة البسطة المكتظة سكانيًّا استهدفت مبنى سكنيًّا، وأدت إلى تسويته بالأرض، وتدمير السيارات وواجهات المباني القريبة، موضحة أنه الهجوم الأشد دموية الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل سنة.
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنها عثرت مساء الجمعة على بقايا ذخائر الهجوم المباشر المشترك "جدام" (JDAM) أميركية الصنع بين أنقاض مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي.
 
ولفتت إلى أن "جدام" عبارة عن حزمة من أجهزة توجيه تركب على القنابل غير الموجهة أو المسماة "العمياء" والتي يصل وزنها إلى قرابة 900 كيلو غرام، وتحولها إلى قنابل موجهة بتقنية "جي بي إس".

وأضافت الصحيفة أن بقايا تلك الذخائر تحقق منها قسم الأزمات والصراعات والسلاح في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وتقني سابق في المتفجرات في الجيش الأميركي. وقال للصحيفة الباحث في قسم الأزمات والصراعات والسلاح في "هيومن رايتس ووتش"، ريتشارد وير، بعد فحصه صورًا لشظايا الذخائر: "يتوافق نمط البرغي، ومكانه وشكل البقايا مع ذيل جدام أميركية الصنع، المستخدمة حزمةَ توجيهٍ لسلسلة الذخائر إم كي 80 التي تلقى جوًّا".

ولفت وير إلى أن "استخدام هذه الأسلحة في مناطق مكتظة سكانيًّا، مثل هذه، يضع المدنيين والأعيان المدنية في المناطق المحيطة في خطر مهول بالتعرض للأذى الفوري والدائم".
 
وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على أهمية الأسلحة الأميركية الكبيرة لإسرائيل في حربها على غزة ولبنان، مضيفة أن ذخائر جدام على الخصوص هي ما تطلبها إسرائيل أكثر من غيرها بين باقي القنابل الأميركية الصنع.
 
وقالت إنها خلصت في تحقيق سابق إلى أنه جرى استخدام جدام في هجوم أدى إلى مقتل سبعة عاملين في الرعاية الصحية، وهو ما اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" خرقاً للقانون الدولي. (العربي الجديد)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-10-11
16:55 | 2024-10-11
16:30 | 2024-10-11
16:18 | 2024-10-11
16:15 | 2024-10-11
16:14 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24