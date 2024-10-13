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لبنان

مع قرار بعض المدارس فتح ابوابها اعتباراً من الاثنين.. هذا ما يجب على الاهل معرفته

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-10-2024 | 03:15
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لا يزال شد الحبال مستمراً بين المدارس الخاصة ولجان الاهل في المدارس عقب قرار عدد منها العودة الى التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين لا سيما المدارس الواقعة في نطاق جغرافي قريب من مواقع الاشتباك لا سيما في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وفي هذا الاطار، كانت دعوة لجان الاهل في المدارس الخاصة الى عدم ارسال الاولاد الى المدارس، والزام الادارة التوجه للتدريس عن بعد لما فيه سلامة الطلاب.
وشددت رئيسة لجنة الاهل في المدارس الخاصة لما الطويل في حديث عبر "لبنان24" على انه من غير المسموح في هذه الظروف ارسال الاطفال الى المدارس خصوصاً اذا كانت المدرسة قريبة من مراكز الاشتباك، داعية الاهل الى عدم التوقيع على اي ورقة تحملهم مسؤولية حضور اولادهم الى المدرسة ومشددة على ان هذا الامر يقع على عاتق ادارة المدارس لا الاهل.
ولفتت الطويل الى ضرورة ان يكون الاهل مدركين لحقوقهم تجاه المدرسة، لا سيما تلك التي قررت التعليم عن بعد، حيث من الضروري المطالبة بتخفيض الاقساط، كون المدرسة بقرارها بعدم الفتح خفضت الكثير من الاكلاف التشغيلية عليها والتي لا يمكن للاهل تحملها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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