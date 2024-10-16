مجزرة اسرائيلية جديدة في النبطية.. استهداف مركز البلدية وسقوط شهداء بينهم مصور (صور وفيديو)

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي قبل ظهر اليوم الأربعاء غارات عنيفة استهدفت منطقة النبطية فارضاً حزاماً نارياً حول المنطقة.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" الى ان الغارات استهدفت مبنى البلدية حيث كان يعقد اجتماع لخلية الازمة يضم أعضاء من البلدية وموظفين ومتطوعين ما ادى الى استشهاد 11 شخصاً على الاقل من بينهم الاعلامي المصور محمد بيطار.

وأعلنت محافظة النبطية هويدا الترك لـ "الميادين" ان الفريق الإداري الذي لم يفارق مبنى البلدية لتقديم الخدمات ضمن إدارة الأزمة قد استشهد في الغارات.





كما استهدفت الغارات حي المسلخ.

كما تعرّضت سرايا النبطية الحكومية لعدوان اسرائيلي حيث استهدف الطيران المعادي مدخلها الشرقي بغارة دمرت معظم المكاتب الشرقية فيها ومدخلها والحاق اضرار بعشرات السيارات المركونة بجوارها.

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