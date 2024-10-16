Advertisement

لبنان

مجزرة اسرائيلية جديدة في النبطية.. استهداف مركز البلدية وسقوط شهداء بينهم مصور (صور وفيديو)

Lebanon 24
16-10-2024 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1263100-638646724294193597.jpg
Doc-P-1263100-638646724294193597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي قبل ظهر اليوم الأربعاء غارات عنيفة استهدفت منطقة النبطية فارضاً حزاماً نارياً حول المنطقة.
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" الى ان الغارات استهدفت مبنى البلدية حيث كان يعقد اجتماع لخلية الازمة يضم أعضاء من البلدية وموظفين ومتطوعين ما ادى الى استشهاد 11 شخصاً على الاقل من بينهم الاعلامي المصور محمد بيطار. 
 
وأعلنت محافظة النبطية هويدا الترك لـ "الميادين" ان الفريق الإداري الذي لم يفارق مبنى البلدية لتقديم الخدمات ضمن إدارة الأزمة قد استشهد في الغارات.

 
 
 
كما استهدفت الغارات حي المسلخ.
 
كما تعرّضت سرايا النبطية الحكومية لعدوان اسرائيلي حيث استهدف الطيران المعادي مدخلها الشرقي بغارة دمرت معظم المكاتب الشرقية فيها ومدخلها والحاق اضرار بعشرات السيارات المركونة بجوارها.
 
 
Advertisement
 
 
 
 
 

لبنان

فيديو

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:06 | 2024-10-16
10:32 | 2024-10-16
10:02 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
09:53 | 2024-10-16
09:51 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24