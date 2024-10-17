وصول طائرة سعودية جديدة محملة بالمواد الغذائية والاغاثية إلى لبنان

أعلن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، في بيان، انه "بدعم من المملكة العربية السعودية يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية لليوم الخامس على التوالي حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية و إغاثية و أدوية و حليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها".

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