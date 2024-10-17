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لبنان

وصول طائرة سعودية جديدة محملة بالمواد الغذائية والاغاثية إلى لبنان

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:25
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أعلن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، في بيان، انه "بدعم من المملكة العربية السعودية يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية لليوم الخامس على التوالي حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية و إغاثية و أدوية و حليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها".
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