حصيلة جديدة لشهداء العدوان على لبنان.. كم بلغت؟

وزعت لجنة الطوارئ الحكومية التقرير الرقم 23 عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
وذكرت اللجنة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 82 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت بمعظمها في الجنوب والنبطية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان وصل إلى 10415 إعتداء.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة عن استشهاد 30 شخصاً و135 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء الاحداث إلى 2448 شهيداً و11471 جريحاً.
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