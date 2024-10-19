"نقاتل بشرف".. "حزب الله" يكشف عن الأولوية التي يريدها اليوم

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي أن الأولوية كانت دائمًا وقف العدوان على لبنان.

وأشار في حديث للجزيرة مباشر أن حزب الله قاتل بشرف ولم يخرج عن استهداف المنشآت العسكرية.

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وأوضح أن أي موقف سياسي يمكن اتخاذه بعد انتهاء العدوان.









