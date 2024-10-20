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لبنان

خطف طفلة من بكفيّا واختبأ في عكار.. و"المعلومات" تحررها

Lebanon 24
20-10-2024 | 05:18
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

"بتاريخ 18-10-2024، أقدم شخص سوري الجنسيّة، على خطف الطّفلة السّورية (ر. ن.) عمرها حوالى سنتين في بلدة بكفيا، وطالب ذويها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي كفدية لإعادتها.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لتحديد كامل هويّة الخاطف ومكان احتجاز الطّفلة المخطوفة. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أنّ الخاطف يختبئ في منزل أحد أقربائه في بلدة حرار - قضاء عكّار، وأنه م. خ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري).

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على مداهمة المنزل وتوقيف الخاطف وتحرير الطّفلة، بالتّنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 19-10-2024، وبعد مراقبة دقيقة، داهمت قوّة من الشّعبة المنزل المذكور، وتمكّنت من توقيف الخاطف وتحرير الطّفلة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه نفّذ عمليّة الخطف بسبب وجود خلاف مادّي بينه وبين والد الطّفلة، التي تمّ تسليمها الى ذويها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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