Advertisement

لبنان

أرقام تكشف.. مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان انخفض

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1265913-638651106272482360.png
Doc-P-1265913-638651106272482360.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة  الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2024، سجل إنخفاضا وقدره 0,18 في المئة، بالنسبة لشهر آب 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن أيلول 2024 بلغ 32,92 في المئة بالنسبة لشهر أيلول من العام 2023.
Advertisement
 
أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر أيلول على صعيد المحافظات، فقد سجل النسب الآتية :
 
- انخفاضا في محافظة بيروت وقدره 0,01 %.
-انخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,22 %.
- انخفاضا في محافظة الشمال وقدره 0,17 %.
- انخفاضا في محافظة البقاع وقدره 0,28  %.
- انخفاضا في محافظة الجنوب وقدره 0,34  %.
- انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 0,77  %.
 
وأعلنت ادارة الاحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على : www.cas.gov.lb.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2024-10-21
08:52 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24