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لبنان

نداء استغاثة عاجل من سلام: أنقذوا من يحتضن العيش المشترك

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:09
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر حسابه على منصة "أكس": "مع مشاهد القتل والدمار على كافة الاراضي اللبنانية، نتساءل اليوم عن الاهداف الحقيقية غير المعلنة لحكومة نتنياهو المتوحشة ومخطط العدو الإسرائيلي الدموي من القصف الممنهج لآلة القتل والدمار الإسرائيلية، الذي تزداد وتيرته وتتوسع لتشمل كافة المحافظات والمناطق والأحياء اللبنانية من مدنيين ومسعفين ومستشفيات وملاجئ وبشكل متسارع وباعتداء صارخ إجرامي على لبنان وشعبه وجيشه الوطني المطلوب منه حماية الـ 10452كلم وتطبيق قرارات الحكومة اللبنانية والشرعية الدولية والقانون الدولي؟!."
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‏أضاف: "نرى بعمليات العدو الاسرائيلي الاجرامية عملية إبادة للشعب اللبناني وتقطيع لأوصال مناطقنا بالدم والنار والدمار ليصل لهدفه بجعل العاصمة بيروت مكبّلة اليدين وحيدة بين مدن لبنان الاخرى، وبالتالي لا سمح الله ان تسقط العاصمة وتتلاشى تلقائياً مع الدولة اللبنانية ككل أمام صعوبة  الموقف!".

تابع سلام: "‏أوجّه نداء استغاثة عاجل للأُمّة العربية اولاً، وللضمير الإنساني ثانياً، وللمجتمع الدولي والأصدقاء ثالثاً، أنقذوا من يحتضن العيش المشترك في الشرق الأوسط، أنقذوا لبنان قبل فوات الآوان، أنقذوا الحلقة اللبنانية في السلسلة العربية، فإن كُسِرتْ، كُسِرتُم وكُسِرنا جميعاً، إنها مسألة وقت لا أكثر!".

ختم: "‏خذوا المبادرة الحقيقية للإنقاذ بخطوة بسيطة وعملية وسريعة، وأركبوا طائراتكم وتفضلوا الى أرض أُمّ الشرائع بيروت، الليلة قبل الصباح للدفاع عنها بتواجدكم شخصياً لإيقاف النار والدمار والدم أولاً وثانياً لمعرفة ان كانت علاقاتكم مع الدول الإقليمية مهماً كانت، هي ذات مصالح متبادلة وإن كلمتكم مسموعة في عواصم القرار!".
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