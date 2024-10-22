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لبنان

الجيش الاسرائيلي: قصفنا قاعدة بحرية لحزب الله في بيروت

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:23
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 زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "طائرات حربية شنت غارات الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في بيروت، مستهدفة قاعدة مركزية للوحدة البحرية الخاصة بالحزب.

وقال: شملت الغارات مستودعات أسلحة ومقرات قيادة، بالإضافة إلى بنى تحت أرضية تحتوي على قطع جوية وبحرية تُستخدم لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل. وفق تعبيره.
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وأشار البيان إلى أن القاعدة المركزية التي تم استهدافها كانت تستخدم لتخزين قطع بحرية سريعة ولإدارة عمليات بحرية لحزب الله.
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