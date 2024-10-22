صحيفة إسرائيليّة: مسيّرة "حزب الله" كانت ستقتل نتنياهو لو تواجد في منزله

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، كاد يقتل بهجوم الطائرة المسيّرة التي ضربت مقر إقامته في قيساريا، لو تواجد فيه.وزار المدير العام لمكتب نتنياهو يوسي شيلي الفيلا الخاصة في قيساريا الأحد برفقة رئيس سلطة الضرائب شاي أهرانوفيتش، لتقييم الأضرار التي سببتها الطائرة من دون طيار وقد أصابت المنزل إصابة مباشرة.وتمت حماية فيلا نتنياهو في السنوات الأخيرة باستثمار يزيد على عشرات آلاف الدولارات، وبعد إصابة الطائرة من دون طيار، يجري الشاباك تقييما للوضع في كافة المرافق الحكومية: سيناريو التهديد الذي كانت تعمل بموجبه الأجهزة الأمنية لا يتوافق مع تهديد الطائرات من دون طيار الإيرانية، وفقا لمسؤول كبير.وأضاف: "أنت ترتدي درعا للرأس، لكنك تتعرض لضربة في منطقة حساسة، هذه خطوة خطيرة للغاية وينبغي بذل جهد أكبر لإيجاد حل لاعتراض المسيّرات، ولكن أيضا لتغيير الحماية".وتشير التقديرات إلى أنه في أعقاب محاولة مهاجمة نتنياهو، فسيتعيّن على المؤسسة العسكرية إعادة النظر في خطط تجديد مقر إقامته في القدس، حيث تجري عملية التجديد باستثمار قدره 12 مليون دولار.