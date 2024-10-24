رسائل الى تل ابيب

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أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" يحوّل قصف القواعد العسكرية الاسرائيلية في محيط تل ابيب الى حدث يومي روتيني خصوصا انه يكثف من هذه الاستهدافات نوعا وكمّا .وتعتبر المصادر ان احدى اهداف الحزب من هذه الاستهدافات ان يقول انه قادر ويملك الامكانات لقصف تل ابيب المدينة بشكل يومي وبصواريخ متطورة وهذا ما قد يردع اسرائيل عن توسيع عدوانها.وتشير المصادر إلى أن الحزب يستخدم اسلحة دقيقة في استهداف القواعد العسكرية الاستراتيجية، وهو اظهر امس احدى المدن الصاروخية تحت الارض في "فيديو" للاعلام الحربي.