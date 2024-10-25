بوريل: على المجتمع الدولي أن يسرع جهوده لإيجاد حل سياسي في لبنان

إعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه على المجتمع الدولي أن يسرع جهوده لإيجاد حل سياسي في لبنان حيث تتواجه إسرائيل مع حزب الله، لتجنب أن يحتدم النزاع "بشكل معمم".



وشدد بوريل في بيان اوردته "فرانس برس": "نحن في سباق مع الزمن بين إمكان إطلاق مسار سياسي في لبنان واحتدام للوضع بشكل معمم لا تحصى تداعياته".

Advertisement